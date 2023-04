Apparentemente sul mercato è stato ripristinato uno stato d’animo di avversione al rischio, poiché i titoli tecnologici di Wall Street hanno perso un po’ di vigore durante la settimana. Anche i giganti popolari, come Apple e Meta, dopo una serie di dati economici più deboli del previsto, hanno fatto un passo indietro di un paio di punti percentuali rispetto ai loro massimi degli scorsi mesi.

Le buste paga private sono aumentate di 145.000 a marzo, un calo sostanziale rispetto alle 261.000 di un mese fa, secondo l’elaborazione automatica dei dati (ADP) e Moody’s Analytics. In combinazione con una notizia del Dipartimento del Lavoro del giorno prima, che mostrava che le offerte di lavoro aperte negli Stati Uniti, sono scese al livello più basso degli ultimi 21 mesi, da 10,56 milioni a 9,93 milioni, questo potrebbe essere un segnale di raffreddamento.

I numeri ufficiali dei libri paga non agricoli e il tasso di disoccupazione possono dissipare i sospetti nelle menti degli investitori. L’indice dei servizi dell’attività commerciale, fornito dall’Institute of the Supply Management (ISM), sembra avere puntualmente ricordato ai mercati l’insicurezza di fondo salendo a 52,6 punti, mancando un consenso di 53,8. Per quanto riguarda il fatto che il calo dell’ambiente manifatturiero ha preso piede fin dall’inizio dello scorso anno, il quadro aggregato sembra piuttosto triste, e questo potrebbe far sì che le mega cap fungano poco da ancoraggio sicuro.

I dati della Federal Reserve

Alphabet, società madre di Google, ha contribuito a una maggiore confusione sulla corretta distribuzione del capitale di investimento all’interno del settore tecnologico in quanto ha pubblicato un articolo scientifico in cui sembra avere affermato che la propria architettura di chip di intelligenza artificiale per un supercomputer, utilizzato a scopo di test, era quasi due volte più veloce e meno assetata di energia di quanto sarebbe se fosse stato costruito dai precedenti modelli di chip Nvidia.

Di conseguenza, l’indice Nasdaq Composite, fortemente tecnologico negli Stati Uniti, è sceso ben al di sotto della soglia psicologica di 12.000 punti dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici. La pressione generale è probabilmente radicata nel costo ostinatamente alto della manodopera.

Nel frattempo, la Federal Reserve (Fed) ha apparentemente esaurito il suo potenziale sul binario dei tassi di interesse per mettere l’intero processo sotto controllo. Una governatrice della Fed di Cleveland, Loretta Mester, sembra avere offerto uno spunto inquietante quando ha sostenuto un approccio “più alto e più a lungo” riguardo al regime dei tassi di interesse per il resto del 2023, dove sembra avere affermato anche che “è troppo presto per sapere” se la centrale degli Stati Uniti aumenterà il tasso di interesse durante la prossima riunione politica del 3 maggio.

“Abbiamo molti più dati da ottenere e vedremo man mano che ci arriviamo cosa sta succedendo nell’economia”, ha commentato Mester un giorno dopo il suo discorso in cui sembra avere sostenuto che il tasso di riferimento della Fed si sarebbe spostato “sopra il 5%”, con il tasso reale sui Fed funds “che rimane in territorio positivo per un po’ di tempo”. Sembra avere ribadito la necessità di andare “un po’ più in alto”, senza menzionare il momento particolare in cui questo spostamento può avvenire.

Gli analisti di Esperio osservano che sembra abbastanza logico che la misura dell’indice dei prezzi al consumo mercoledì prossimo, 12 aprile, possa diventare una pietra miliare più importante sia per la Fed che per l’ulteriore direzione del mercato rispetto agli ultimi dati sul lavoro. L’altitudine della fuga delle azioni europee dipende anche principalmente dagli sviluppi all’estero, poiché l’indicatore delle blue chip Euro Stoxx 50 non è quasi riuscito a reagire alla crescita della produzione industriale tedesca del 2,0%, ad esempio, sebbene la cifra sia arrivata per febbraio subito dopo un aumento corretto di gennaio a 3,7% da 3,5%.

Segui le notizie dai mercati finanziari con Esperio