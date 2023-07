Pur essendo uno dei Paesi più piccoli d’Europa, il Lussemburgo vanta un notevole prestigio a livello internazionale, in modo particolare per ciò che concerne il suo comparto bancario. Chi fosse interessato ad aprire un conto corrente in Lussemburgo non può far altro che individuare una carta che metta a disposizione un Iban del Paese e che offra la possibilità di eseguire transazioni non solo all’interno del Lussemburgo, ma anche con gli altri Paesi d’Europa. Quasi tutti gli istituti di credito che si trovano in Lussemburgo per altro garantiscono servizi di assistenza in inglese e in altre lingue: questo vuol dire che l’apertura del conto può essere gestita con la massima facilità.

I requisiti da soddisfare

Sul sito Miglioricarteprepagate.com sono riportate tutte le indicazioni da seguire per aprire un conto in Lussemburgo: vale la pena di visitare il portale per conoscere ogni informazione utile in tal senso, grazie ai contenuti pubblicati da una redazione sempre attenta e precisa. Anche i minori di diciotto anni hanno la possibilità di aprire un conto in Lussemburgo, ma solo attraverso un genitore o un tutore legale; non ci sono vincoli, invece, per i soggetti maggiorenni, che possono inoltrare la propria richiesta secondo quanto previsto dal concordato europeo.

Che cosa serve

Affinché venga concesso il nulla osta all’apertura di un conto corrente in Lussemburgo è necessario avere un certificato di residenza, la carta di identità, il passaporto e una prova dell’indirizzo. Potrebbero essere richieste anche informazioni a proposito del lavoro svolto dal richiedente o del reddito. A volte gli istituti di credito richiedono la dichiarazione dei redditi, al fine di definire la provenienza dei soldi. In Lussemburgo le banche fisiche impongono la residenza o almeno che il cliente abbia un’attività economica nel Paese: in caso contrario il conto non può essere aperto. È per questo motivo che, a meno che non si sia interessati a trasferirsi in Lussemburgo, non si può far altro che affidarsi a un istituto di credito online. Nella maggior parte dei casi le banche online non pongono limiti in relazione alla residenza del richiedente, consentendo di aprire comunque il conto corrente.

La procedura online

I vantaggi offerti da un conto corrente estero online sono molteplici anche per ciò che riguarda la procedura. Gli utenti, infatti, possono operare direttamente da casa, o comunque in qualunque posto si trovino, non essendo costretti a recarsi fisicamente in Lussemburgo. La documentazione, a sua volta, viene trasmessa online, e non ci sono spedizioni postali relative a materiale cartaceo. Con un conto corrente in Lussemburgo, i dati personali sono sempre tutelati e i depositi fino a 100mila euro sono protetti. Questo è un altro dei motivi per i quali tante persone sempre più spesso aprono un conto corrente in questo Paese, avendo l’occasione di investire in maniera diretta e al tempo stesso semplice. Gli istituti di credito del Lussemburgo assicurano benefici significativi come la digitalizzazione dei servizi, la gestione patrimoniale e le tante funzionalità correlate all’apertura gratuita del conto corrente.

Le agevolazioni fiscali

Vale la pena di ricordare che con l’apertura di un conto corrente nel Paese si può approfittare delle agevolazioni fiscali esistenti, in relazione anche all’opportunità di avere una carta di credito. La tassazione che viene applicata in Lussemburgo è decisamente vantaggiosa non solo per i cittadini locali, ma anche per i soggetti stranieri, in virtù di un sistema fiscale che nella maggior parte dei casi è gratuito e che in ogni caso si rivela estremamente chiaro, all’insegna della massima trasparenza. Per associare una carta di credito Maestro, Mastercard o Visa al conto corrente si può raggiungere una copertura di 200mila euro. Un altro beneficio correlato all’apertura di un conto in Lussemburgo ha a che fare con l’opportunità di eseguire investimenti anche significativi. Dal momento che fra i Paesi della UE il segreto non è più in vigore, oggi aprire un conto corrente in Lussemburgo non comporta alcuna clausola di riservatezza per ciò che concerne i controlli finanziari. In altre parole, occorre agire sempre in maniera corretta e cristallina, dal momento che tutti i dati riguardanti i trasferimenti di denaro e le altre operazioni finanziarie verranno trasmessi con regolarità al nostro Paese per i controlli del caso.