È dal 30 giugno che la folla sta godendo di un’estensione del rally azionario globale, dopo che sono stati pubblicati i dati sulla spesa personale dei consumatori (PCE) per il mese di maggio. Solo una decina di giorni prima la folla era appesa proprio all’estremità della corda, sull’orlo di un possibile abisso, o almeno sull’orlo di una fase correzionale più profonda e fondamentale dopo una serie di mosse da falco e minacce verbali da parte di banchieri centrali.

Cosa sta succedendo?

Nuovi segnali di raffreddamento dei numeri dell’inflazione negli ultimi numeri PCE, che si sono attestati al 3,8% su base annua, nonché l’indice composito dei prezzi al consumo (CPI) per l’Unione europea fermo al 5,5% su base annua, hanno consentito alle menti degli investitori di ignorare i livelli di inflazione e la pesante pressione sui prezzi nei paesi del nord dell’UE, inclusa la Germania come principale motore industriale.

La folla di trader e investitori, guidata da speculatori a breve termine e gestori di fondi di investimento, ha provato ancora una volta a scommettere sulle possibilità di mitigare l’appetito delle banche centrali nel quadro dei cicli di rialzo dei tassi globali.

I futures S&P 500 sono saliti ai livelli visti l’ultima volta nell’aprile 2022, vicino a 4.444 punti, in vista del Giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti. Anche le borse europee stanno registrando guadagni ragionevoli, mentre il giapponese Nikkei 225 è entrato in un nuovo spazio per chiudere il primo giorno lavorativo di luglio ai suoi picchi più alti in 33 anni. È del 9,5% circa superiore rispetto ai valori massimi post-pandemia del 2021.

Tuttavia, la velocità dei suoi progressi è impressionante. L’indagine della Banca del Giappone ha riportato che il sentiment delle imprese nazionali è migliorato nel secondo trimestre, in termini di Tankan All Big Industry CAPEX, che è aumentato del 13,4% contro il 3,2% del periodo precedente. Le analoghe indicazioni per le piccole industrie hanno mostrato una crescita del 2,4%, rispetto all’1,4% di aprile, mentre l’Indice di diffusione dei Grandi Non Produttori è migliorato da 15 a 20 punti. Nel frattempo, l’impegno della Banca del Giappone verso una politica monetaria ultra-morbida continua a spingere USDJPY e EURJPY ai massimi da 15 anni.

Il rally globale e previsioni

Il rally globale potrebbe ora essere prolungato almeno fino al 25-27 luglio, quando inizieranno a uscire le principali serie di rapporti societari del secondo trimestre. Quindi, sembra che ci sia ancora del tempo extra per andare più in alto. La riunione della Federal Reserve del 27 luglio difficilmente potrebbe influenzare il rally, poiché la sua possibile decisione è già scontata.

Wall Street non ha grandi domande sulle brillanti azioni di giganti come Apple, Google e Microsoft, o servizi finanziari globali come Visa e MasterCard o beni di prima necessità come McDonald’s. Quindi, la maggior parte di loro ha la possibilità di crescere ulteriormente nelle prossime settimane, sulla base di aspettative presumibilmente positive. Tuttavia, le folle di investitori e persino i grandi fondi potrebbero avere dubbi sulla maggior parte delle altre 470 società all’interno dello S&P 500 e sul resto dei titoli a bassa capitalizzazione di mercato.

Le banche statunitensi inizieranno a segnalare il secondo trimestre del 2023 il 14 luglio, ma nessuno si aspetta che forniscano risultati positivi speciali. La maggior parte delle banche ha superato con successo gli stress test facilitati del Tesoro. Gli analisti di Esperio ritengono che solo dopo quel periodo di riferimento, gli investitori esamineranno più da vicino il comportamento e le tendenze del mercato. In breve, sembra che la parte esigente della folla abbia almeno altre tre settimane per giocare d’azzardo.

Segui le notizie dai mercati finanziari con Esperio