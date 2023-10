Cucinare è una delle attività più antiche e universali dell’essere umano, che coinvolge i sensi, le emozioni e la creatività. Ma come la tecnologia sta cambiando il modo di cucinare e di vivere la cucina? Quali sono le innovazioni che stanno rendendo più facile, sicura e divertente l’esperienza culinaria? In questo articolo vi parleremo di alcuni esempi.

Elettrodomestici connessi

La cucina, che un tempo era un semplice luogo di preparazione del cibo, oggi è un hub digitale capace di semplificarci la vita: frigoriferi, forni e lavastoviglie di nuova generazione sono sempre più smart e si integrano con i nostri dispositivi mobili. Possiamo gestirli da remoto con gli smartphone, avviando programmi di cottura o facendo la spesa digitale grazie alla connessione wi-fi.

Marchi all’avanguardia come i prodotti Elica , che propongono anche cappe e piani cottura hi-tech, sanno ben coniugare il design, la funzionalità e l’efficienza per rendere la cucina un ambiente 4.0.

Assistenti vocali

Gli assistenti virtuali come Alexa o Google Assistant sono entrati anche tra i fornelli. Con la voce possiamo chiedere di impostare timer, regolare la temperatura, seguire ricette o aggiungere elementi alla lista della spesa. Un modo comodo e veloce per interagire con tutti gli elettrodomestici dotati di integrazione vocale.

Un utilizzo delle nuove forme di intelligenza artificiale che vengono incontro all’uomo, sia per calibrare nel modo più efficiente possibile l’uso delle risorse usate nei processi di cucina, ma anche per migliorare la sicurezza e la confortevolezza di chi vive in prima persona l’ambiente cucina.

Frigoriferi smart e connessi

I frigoriferi intelligenti e connessi sono la nuova frontiera della conservazione, sia per l’ambiente domestico che per usi professionali. I più recenti apparecchi si integrano e “dialogano” con lo smartphone o con l’assistente vocale, offrendo diverse funzionalità avanzate.

Parliamo di frigoriferi che possono monitorare il contenuto del frigorifero e inviare delle notifiche quando scade o manca un alimento; suggerire delle ricette in base agli ingredienti disponibili nel frigorifero o alla dieta seguita; ordinare online gli alimenti mancanti o regolare automaticamente la temperatura e l’umidità del frigorifero in base al tipo e alla quantità di cibo presente.

Forni intelligenti e online

I forni smart rappresentano l’evoluzione tecnologica dei tradizionali forni da cucina. Si tratta di forni connessi ad Internet tramite wi-fi, controllabili da smartphone e con innovativi sistemi di cottura assistita.

Grazie all’integrazione di sensori intelligenti di temperatura e umidità, i forni intelligenti permettono di settare cotture automatizzate, rilevando continuamente i parametri per ottimizzare i risultati. Tramite l’app dedicata è possibile avviare e gestire l’elettrodomestico da remoto, selezionare ricette e programmi di cottura in base al tipo di pietanza.

Alcuni modelli propongono sistemi di pulizia assistita, con cicli automatici di pirolisi. Non manca poi l’integrazione con gli assistenti vocali, per attivare il forno con la voce.

Lavastoviglie intelligenti

Ultime ma non ultime, le lavastoviglie intelligenti, che sono progettate per collaborare con l’utente alla pulizia di piatti, bicchieri, pentole ecc… tramite un semplice smartphone o con l’assistente vocale.

Si tratta di lavastoviglie abili a riconoscere il tipo e la quantità di stoviglie inserite nella lavastoviglie e impostare da sole il programma di lavaggio, la temperatura e la durata del lavaggio; raccomandare il dosaggio ottimale del detersivo e del brillantante in base al tipo e alla quantità di stoviglie presenti e finanche controllare il livello di pulizia delle stoviglie e inviare delle notifiche quando necessitano di una pulizia manuale.

Come la maggior parte degli elettrodomestici smart, il costo di acquisto è più elevato di quelli tradizionali e spesso bisogna prendersi un po’ più di tempo per capire il funzionamento. Tuttavia, il tutto viene ripagato dall’efficienza in termini di consumi e di qualità della prestazione.