La visura catastale costituisce un documento ufficiale che offre un quadro dettagliato sulla situazione catastale di un determinato immobile. Per ottenerlo, è possibile rivolgersi all’Agenzia del Territorio o all’Agenzia delle Entrate, che ha assunto le relative funzioni. Questo foglio agisce come una fonte ricca di dati essenziali per la gestione e la comprensione completa di un bene immobiliare specifico.

Caratteristiche della visura catastale

Vediamo insieme una serie di aspetti chiave che di solito vengono inclusi in una visura catastale:

Identificazione dell’immobile: la visura catastale fornisce dettagli specifici che consentono l’identificazione univoca dell’immobile, come la particella catastale, la sezione e il foglio;

Dati proprietari: riporta nomi e dettagli sui proprietari dell’immobile, indicando eventuali quote di possesso nel caso di proprietà condivise;

Descrizione dell’immobile: contiene informazioni sulla tipologia dell’immobile, che può essere un terreno, un edificio, una porzione di terreno edificabile, e altro ancora;

Vincoli e oneri: la visura può evidenziare vincoli o oneri che gravano sull’immobile, come ipoteche, servitù, usufrutti o altri diritti reali;

Valori catastali: include informazioni sui valori catastali dell’immobile, spesso utilizzati come base per il calcolo di imposte come l’IMU (Imposta Municipale Unica);

Stato ipotecario: nel caso in cui ci siano ipoteche sull’immobile, la visura catastale può offrire dettagli riguardo a tali iscrizioni ipotecarie;

Categorie urbane e classificazione catastale: fornisce indicazioni sulla destinazione urbanistica dell’area in cui si trova l’immobile e la sua classificazione catastale.

Come potete ben vedere, la visura catastale viene richiesta in diverse circostanze, come transazioni di acquisto o vendita immobiliare, richieste di mutuo e per la valutazione della situazione patrimoniale di un individuo. Si tratta di un documento ufficiale che offre una prospettiva completa e autentica sulla situazione di un bene immobiliare presso le istituzioni competenti.

Visura catastale online

Per richiedere una visura catastale online, bisognerà seguire alcuni step. Tenete a mente che le varie modalità possono risultare soggette a variazioni, a seconda del Paese di riferimento:

Accesso al sito web: per prima cosa, collegatevi al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o in una delle piattaforme che si occupano di questa tipologia di servizi (come, ad esempio, Tutto Visure ). Ora vi chiederanno di creare un account utente (a meno che non lo avete già). In genere, è possibile registrarsi fornendo alcuni dati personali e creando un nome utente e una password; Identificazione dell’immobile: a questo punto, sarà necessario effettuare l’accesso all’area riservata con le credenziali del tuo account. Cercate la sezione dedicata alle visure catastali o immobiliari. Può variare in base all’organizzazione del sito; Inserimento dei dati: a questo punto vi chiederanno di compilare un form con i dati specifici dell’immobile per cui desiderate ottenere la visura. Tali dati potrebbero includere la particella catastale, la sezione, il foglio o altri dettagli identificativi; Pagamento delle tariffe: verificate se risultano previsti dei pagamenti per ottenere la visura catastale. Il motivo risiede nel fatto che alcuni servizi potrebbero essere gratuiti, mentre altri chiedono spesso una spesa; Convalida e download: una volta che avete completato l’inserimento dei dati e il pagamento, verificate le informazioni in maniera accurata. Infine, scaricate la visura catastale direttamente dal sito. In alcuni casi, potresti ricevere una copia tramite e-mail o nella tua area riservata.

Visura catastale costo

A questo punto vi starete chiedendo: quanto costa la visura catastale? Come vi abbiamo accennato in precedenza, le piattaforme in questione potrebbero offrire visure gratuite o a costi ridotti per informazioni di base. Allo stesso tempo, per le visure più dettagliate o complesse potrebbe essere richiesto un contributo più elevato.

Per ottenere informazioni precise sul costo della visura catastale vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente responsabile delle registrazioni immobiliari. In alternativa, contattate direttamente l’ufficio catastale o l’Agenzia delle Entrate così da ottenere una serie di dettagli specifici sulla tariffa applicata.