Oggi, puntare sulla digital transformation è fondamentale per tutte le aziende che vogliono essere competitive sul mercato. Un’analisi condotta da Deloitte conferma che le imprese meglio gestite sono proprio quelle con un alto livello di digitalizzazione.

Tra le risorse più preziose, la consulenza Excel può fare la differenza, aiutando a sfruttare appieno uno strumento evergreen come Excel, con un enorme potenziale strategico per gestire e ottimizzare tutte le attività aziendali. Excel consente di trasformare i dati grezzi in informazioni di valore, migliorando gestione, analisi e decisioni strategiche.

Ancora oggi, quindi, grazie alle sue innumerevoli possibilità, è fondamentale investire in Excel, così da avvalersi di una risorsa indispensabile per emergere nell’attuale panorama competitivo.

Gestione dei dati

Grazie al suo classico assetto a griglia, che ne rende l’utilizzo estremamente semplice, Excel è da sempre uno strumento fondamentale per la gestione dei dati aziendali.

Potenziato da nuove formule man mano più avanzate, oltre a offrire una vasta gamma di funzioni per la trascrizione, il calcolo e l’elaborazione, permette anche di filtrare, manipolare, controllare o archiviare qualunque categoria di dati, rendendoli immediatamente disponibili per qualsiasi tipologia di analisi.

Excel apre quindi la strada a una gestione più efficiente: proprio per questo, nonostante oggi esistano diverse alternative, le aziende di tutto il mondo continuano a fare affidamento sulle sue funzionalità.

Tuttavia a renderlo così indispensabile in ambito aziendale è soprattutto la scalabilità: un aspetto determinante nell’attuale contesto operativo, in cui è necessario gestire rilevanti volumi di dati da trasformare in informazioni strategiche o di valore.

Versatilità ed efficienza

Le innumerevoli funzionalità che caratterizzano Excel lo rendono uno strumento ampiamente adoperato in ogni reparto o divisione aziendale. Risulta utile per le risorse umane, in particolare nella gestione di presenze, prestazioni e costi, così come nel settore commerciale, dove permette di semplificare la gestione di moltissimi aspetti, come l’inventario, la supply chain e il monitoraggio delle vendite.

Excel si conferma inoltre indispensabile in ambito contabile o finanziario, dove, grazie a numerosissime funzioni e alle elevate potenzialità di calcolo, assicura una perfetta gestione del budget e un’accurata analisi dei flussi di cassa.

Inoltre, contribuisce alla creazione di eventuali modelli finanziari, questi ultimi indispensabili per prevedere andamenti, rischi, rendimenti e creare strategie predittive che permettano di stimare la crescita di fatturato.

È bene precisare infatti che Excel si rivela determinante nello sviluppo di modelli operativi: aiuta infatti a rilevare metriche aziendali altrimenti impercettibili, ma che risultano indispensabili per avere una visione completa delle attività e prendere decisioni informate. È inoltre essenziale anche nella formulazione di strategie di marketing, così come nella consulenza e in ogni singola fase di gestione.

Tuttavia, molto spesso la conoscenza di Excel si limita alle sole funzioni di base, il che impedisce di sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità. Per trarre il pieno beneficio dalle sue applicazioni, è fondamentale disporre di competenze specifiche, che per le aziende si traduce nel ricorso a una fase di affiancamento specializzata.

Richiedere una consulenza Excel aiuta a sviluppare soluzioni su misura, utili ad sfruttare ogni singola opportunità e ad azzerare anche la più piccola inefficienza. Una gestione di questo tipo permette di adoperare Excel al massimo delle sue potenzialità, adottando un approccio che tenga conto del settore, degli obiettivi o delle specifiche necessità dell’impresa.

L’obiettivo resta quello di semplificare, efficientare e migliorare le fasi operative, avvalendosi di tutte le funzionalità di un programma sviluppato a supporto dell’attività di business.

Una perfetta visualizzazione dei dati

Una delle funzioni più interessanti di Excel è la capacità di generare grafici e diagrammi a partire dai dati inseriti.

Questi strumenti, che all’occorrenza possono modificarsi istantaneamente al variare delle informazioni, consentono di interpretante i dati attraverso elementi visivi, che agevolano la comprensione delle metriche aziendali e offrono una panoramica dettagliata di andamenti, performance e di ogni singola attività.

Il ricorso ai grafici, grazie alla loro immediatezza, permette inoltre di migliorare le fasi di verifica, di creare report accurati e di riepilogare le informazioni in modo più comprensibile: dai grafici a linee, a barre o a torta, fino alle dashboard dinamiche, Excel offre una visione completa dei dati in base al contesto o al parametro da valorizzare, facilitandone le fasi di interpretazione e supportando i necessari processi di analisi.

Funzioni e calcoli complessi

Excel consente agli addetti ai lavori di operare su set di dati utilizzando sia i numerosissimi strumenti presenti sulla piattaforma sia creando veri e propri codici personalizzati. Grazie alle diverse funzionalità, oltre ai semplici calcoli, è possibile eseguire anche operazioni più complesse, che permettono di individuare particolari valori, estrapolare dati specifici o manipolarli in base alle attività e agli obiettivi prefissati.

Con Excel si possono creare funzioni IF, combinarle con modelli AND o OR, o creare modelli più sofisticati, indispensabili per contare o sommare celle che soddisfino particolari criteri. Un insieme di potenzialità che supera persino quelle di applicazioni più specifiche, tanto che, nonostante l’esistenza di numerosi altri applicativi, Excel continua a essere lo strumento preferito da molti professionisti.

L’automatizzazione di Excel

Investire in Excel consente di sfruttare appieno tutte le potenzialità di un’applicazione in grado di automatizzare gran parte dei processi. L’automazione offre alle aziende numerosi vantaggi: aumenta l’efficienza, migliora l’accuratezza dei risultati e accelera le operazioni, riducendo in modo significativo la percentuale di errore, anche nei processi più complessi.

Excel, per esempio, consente di elaborare rapidamente anche di enormi quantità di dati, guadagnando tempo da dedicare ad attività di maggior valore. Inoltre, riduce e semplifica le operazioni più complesse, imitando l’insorgenza di sviste o imprecisioni.

Del resto, l’aspetto più interessante dell’automazione di Excel è soprattutto la sua capacità di assicurare una perfetta integrità dei risultati: difatti, grazie alla presenza di regole per la convalida dei dati e di strumenti come la standardizzazione dei formati, il controllo di errori o la formattazione condizionale, elimina le criticità legate alla gestione manuale dei processi, come incongruenze o errori di immissione.

A beneficiarne è soprattutto l’esperienza di lavoro complessiva, a cominciare dall’affidabilità e dalla qualità dei risultati ottenuti. Tuttavia, la semplificazione delle fasi di immissione contribuisce anche a una maggiore soddisfazione della forza lavoro, che, grazie a un processo così efficiente, può fruire di un’esperienza più stimolante, capace di incrementare la motivazione e la produttività.

Eliminare l’inefficienza connessa all’intervento umano significa inoltre abbattere il margine di errore, che, azzerando i problemi e i classici ritardi connessi alle operazioni di correzione, può assicurare una significativa riduzione dei costi.

Excel e Cloud

Excel può essere integrato facilmente in qualunque strategia di gestione aziendale atta a semplificare le operazioni di lavoro. Una di queste è il cloud, che permette di gestire i fogli di calcolo in un unico ambiente centralizzato, accessibile ovunque e da qualunque postazione.

Ciò apre le porte a una collaborazione più fluida, in cui tutti gli attori coinvolti possono visualizzare, modificare e condividere in tempo reale ogni documento e lavorare con informazioni costantemente aggiornate. La condivisione contribuisce inoltre a favorire la collaborazione e il lavoro di squadra, riducendo gli sforzi e le criticità connesse alla mancanza di una visione condivisa.

Excel, in definitiva, è lo strumento migliore per le aziende che vogliano migliorare il loro approccio di lavoro e acquisire un’operatività più innovativa. Investire in Excel significa adottare una gestione specializzata, avanzata e più efficiente, che non richiede né codifiche complesse né trasformazioni o costose implementazioni.