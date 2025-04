Quali caratteristiche deve avere un buon conto corrente online

In un tempo non lontano l’unica possibilità per avere un conto corrente era recarsi nella filiale del proprio paese e se si viveva in una città di medie o grandi dimensioni, c’era ovviamente la possibilità di mettere a confronto più banche e di conseguenza offerte e condizioni diverse.

Oggi sempre più spesso si apre un conto online e come ovvio questo rappresenta una bella comodità, perché si ha molta più scelta e si è svincolati dal dover poi per forza di cose avere un punto di riferimento in una filiale fisica. C’è però da dire anche che una offerta così ampia, che spesso comprende anche conti esteri, può complicare un po’ le cose, non tutti infatti hanno caratteristiche e costi sempre ben chiari e non è detto facciano al nostro caso.

Ecco alcune caratteristiche irrinunciabili che un buon conto corrente online dovrebbe sempre avere e che dovrebbero pertanto guidare le nostre scelte a riguardo.

Conto corrente online: sicurezza e costi

Quando si acquista un servizio delicato, come un nuovo conto corrente, senza dudbbio è giusto soffermarsi sui costi, ma molto più sensibile sarà il tema della sicurezza. Per fortuna va detto che tutti i principali operatori investono molto sulla sicurezza, con app e siti che spesso hanno standard molto elevati a riguardo, ad ogni modo sarà sempre bene approfondire il tema e cercare recensioni in merito.

Scelto un conto che tutti i considerano sicuro e che c’ha fatto una buona impressione per come viene presentato, senza dubbio potremo anche metterlo a confronto con altri simili, sul fronte dei costi. Spesso l’attivazione è gratuita per tutti i migliori conti correnti online, ma ci sono altri costi da considerare, come l’emissione delle carte di credito o debito, il costo di bonifici o altre transazioni, ecc. Molto ovviamente dipende dall’uso che faremo del conto, non esiste una soluzione universalmente più conveniente, bisogna trovare la più adatta alle priorie esigenze, se ad esempio facciamo molti bonifici, scegliere un conto che li fa effettuare gratis sarà un bel vantaggio, se invece ci interessa un conto solo per depositare, guarderemo più agli interessi che ci permette di ottenere che non al costo delle operazioni, che saranno poche o nessuna.

Conto corrente online: carte e altri servizi

Spesso quando si apre un conto corrente online si ottiene una carta fisica, che viene poi spedita al nostro indirizzo. Si può trattare di una carta di credito o più spesso di debito, collegata al conto.

Si possono anche richiedere più carte reali, o attivare, in genere gratis, delle carte virtuali, da un’apposita app o dal sito web della banca presso cui abbiamo aperto il conto.

Le caratteristiche della carta, come la sua scurezza, il circuito su cui opera, il fatto che disponga o meno di un IBAN, che sia personalizzabile, abbia limiti di spesa compatibili con le nostre esigenze, ecc. Sono tutti fattori da prendere ovviamente in considerazione nella scelta del conto online, inoltre ci sono spesso molti altri servizi, oltre alle carte di pagamento, che caratterizzano i conti più interessanti e innovativi, come il fatto di essere multi valuta, comodi quindi per chi viaggi o effettua pagamenti all’estero. Molti conti online consentono poi di fare trading con valute o criptovalute, di creare e gestire dei salvadanai virtuali per accantonare cifre da destinare a specifici progetti, consentono una rendicontazione delle spese divise per tipologie e in alcuni casi anche un cash back sulle stesse. Tutte queste caratteristiche vanno come ovvio attentamente soppesate e possono alla fine influenzare non poco le nostre scelte.