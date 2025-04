Core Web Vitals come fattori di ranking

I Core Web Vitals rappresentano un insieme di metriche fondamentali che Google utilizza per valutare l’esperienza utente sui siti web. Introdotti come parte dell’algoritmo di ranking, questi fattori misurano aspetti cruciali come la velocità, la reattività e la stabilità visiva delle pagine. L’importanza di questi parametri è cresciuta esponenzialmente nel panorama SEO moderno, tanto gli esperti di ElaMedia Group li considerano elementi imprescindibili per qualsiasi strategia di ottimizzazione efficace.

L’algoritmo di Google punta a premiare i siti che offrono esperienze utente eccellenti, penalizzando quelli che trascurano questi aspetti tecnici. Non si tratta più solo di contenuti di qualità, ma di come questi vengono presentati agli utenti in termini di performance tecniche misurabili.

I tre pilastri dei Core Web Vitals

Le metriche principali che compongono i Core Web Vitals sono progettate per misurare diversi aspetti dell’esperienza utente:

Largest Contentful Paint (LCP) : misura la velocità di caricamento

: misura la velocità di caricamento First Input Delay (FID) : valuta la reattività all’interazione

: valuta la reattività all’interazione Cumulative Layout Shift (CLS): quantifica la stabilità visiva

Ognuna di queste metriche fornisce insight specifici su come gli utenti percepiscono l’interazione con il sito.

Largest Contentful Paint

Il LCP misura il tempo necessario per visualizzare l’elemento più grande nella viewport iniziale. Questo parametro è cruciale per la percezione di velocità di un sito.

Per ottenere buoni risultati, il LCP dovrebbe verificarsi entro:

2,5 secondi – Buono

– Buono 2,5-4 secondi – Necessita miglioramenti

– Necessita miglioramenti Oltre 4 secondi – Scarso

Le cause più comuni di un LCP lento includono:

Tempi di risposta del server eccessivi

JavaScript e CSS che bloccano il rendering

Tempi di caricamento delle risorse troppo lunghi

Rendering lato client

First Input Delay

Il FID misura il tempo che intercorre tra il primo clic dell’utente e la risposta del browser. Questa metrica è fondamentale per valutare l’impressione di reattività del sito.

La scala di valutazione per il FID è:

100 millisecondi o meno – Buono

– Buono 100-300 millisecondi – Necessita miglioramenti

– Necessita miglioramenti Oltre 300 millisecondi – Scarso

I fattori che influenzano negativamente il FID sono:

JavaScript pesante

Caricamento di risorse di terze parti

Domini multipli per le risorse

Rendering lato client complesso

Cumulative Layout Shift

Il CLS misura la stabilità visiva quantificando quanto gli elementi si spostano durante il caricamento della pagina. Un CLS elevato provoca frustrazione negli utenti quando gli elementi si muovono improvvisamente mentre stanno tentando di interagire con essi.

I valori di riferimento per il CLS sono:

0,1 o meno – Buono

– Buono 0,1-0,25 – Necessita miglioramenti

– Necessita miglioramenti Oltre 0,25 – Scarso

Le cause principali di un CLS elevato includono:

Immagini senza dimensioni specificate

Annunci e iframes senza spazio riservato

Contenuti iniettati dinamicamente

Font web che causano FOIT/FOUT (Flash of Invisible/Unstyled Text)

Impatto dei Core Web Vitals sul posizionamento

Google ha confermato che i Core Web Vitals sono fattori di ranking diretti nell’algoritmo di ricerca. Il loro impatto può essere analizzato su diversi livelli:

Visibilità nelle SERP : pagine con buoni Core Web Vitals hanno maggiori probabilità di posizionarsi meglio

: pagine con buoni Core Web Vitals hanno maggiori probabilità di posizionarsi meglio Click-through rate : Google evidenzia i siti veloci con badge specifici, aumentando potenzialmente i clic

: Google evidenzia i siti veloci con badge specifici, aumentando potenzialmente i clic Esperienza utente: siti più performanti riducono la frequenza di rimbalzo e aumentano il tempo di permanenza

Studi recenti mostrano che migliorare i Core Web Vitals può portare a:

Aumento del 20-30% nelle conversioni

Riduzione del 24% della frequenza di rimbalzo

Incremento del 16% nel tempo medio di sessione

Effetto sui diversi settori

L’impatto dei Core Web Vitals varia significativamente tra i diversi settori:

E-commerce : particolarmente sensibile, con correlazioni dirette tra velocità e tasso di conversione

: particolarmente sensibile, con correlazioni dirette tra velocità e tasso di conversione Publishing : il CLS influisce sulla leggibilità e sull’esperienza di fruizione dei contenuti

: il CLS influisce sulla leggibilità e sull’esperienza di fruizione dei contenuti SaaS: il FID è cruciale per l’interattività delle applicazioni web

Strumenti per misurare e migliorare i Core Web Vitals

Google mette a disposizione diversi strumenti per monitorare e ottimizzare le prestazioni dei Core Web Vitals:

PageSpeed Insights : offre analisi complete e suggerimenti di ottimizzazione

: offre analisi complete e suggerimenti di ottimizzazione Search Console : fornisce report aggregati a livello di sito

: fornisce report aggregati a livello di sito Lighthouse : permette test approfonditi e simulazioni

: permette test approfonditi e simulazioni Chrome User Experience Report: raccoglie dati reali dagli utenti Chrome

Le strategie più efficaci per migliorare i Core Web Vitals includono:

Ottimizzazione delle immagini : utilizzo di formati moderni come WebP, dimensionamento appropriato e lazy loading

: utilizzo di formati moderni come WebP, dimensionamento appropriato e lazy loading Minimizzazione di CSS e JavaScript : riduzione del codice non essenziale e posizionamento strategico degli script

: riduzione del codice non essenziale e posizionamento strategico degli script Implementazione di server caching : per ridurre i tempi di risposta del server

: per ridurre i tempi di risposta del server Utilizzo di CDN : per distribuire i contenuti più vicino agli utenti finali

: per distribuire i contenuti più vicino agli utenti finali Precaricamento delle risorse critiche: per anticipare il caricamento degli elementi essenziali

Approccio progressivo al miglioramento

Un approccio efficace consiste nel pianificare miglioramenti incrementali:

Iniziare analizzando le pagine più importanti Identificare i problemi più critici per ciascuna metrica Implementare soluzioni una alla volta Monitorare l’impatto di ogni intervento Iterare e perfezionare continuamente

Casi studio e risultati concreti

Numerose aziende hanno ottenuto risultati significativi ottimizzando i Core Web Vitals:

Esempio retail : un e-commerce ha migliorato il LCP del 42%, ottenendo un incremento del 18% nelle conversioni

: un e-commerce ha migliorato il LCP del 42%, ottenendo un incremento del 18% nelle conversioni Esempio media : un sito di notizie ha ridotto il CLS dell’85%, aumentando il tempo di permanenza del 23%

: un sito di notizie ha ridotto il CLS dell’85%, aumentando il tempo di permanenza del 23% Esempio B2B: un sito aziendale ha ottimizzato il FID portandolo sotto i 70ms, riducendo la frequenza di rimbalzo del 15%

In tutti questi casi, il denominatore comune è stato l’approccio metodico e data-driven al miglioramento delle prestazioni.

Prospettive future

L’importanza dei Core Web Vitals continuerà a crescere, con Google che già sta sviluppando nuove metriche complementari:

Interaction to Next Paint (INP) : più avanzato del FID per misurare la reattività

: più avanzato del FID per misurare la reattività Time to First Byte (TTFB) : per valutare la velocità del server

: per valutare la velocità del server Metriche di sostenibilità: per premiare siti con minore impatto ambientale

Le aziende che investono nelle prestazioni del sito web si troveranno in una posizione vantaggiosa rispetto alla concorrenza, non solo per il ranking ma anche per l’esperienza utente complessiva.

L’ottimizzazione dei Core Web Vitals rappresenta un investimento nel futuro della propria presenza digitale, con benefici tangibili sia per gli utenti che per il business. Monitorare costantemente queste metriche e implementare le best practice è ormai un requisito fondamentale per qualsiasi strategia SEO efficace.