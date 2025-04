Pigne siciliane come bomboniere per il matrimonio

Le pigne artigianali siciliane sono oggetti di pregio, molto belli, facilmente riconoscibili, un simbolo della Sicilia e dell’Italia nel mondo.

La pigna è il frutto dell’albero del Pino, fin dall’antichità per le sue caratteristiche uniche ha simboleggiato forza vitale e resistenza, concetti legati all’albero che la genera e ai semi che custodisce. Si tratta di un simbolo di forza rigeneratrice e fertilità, ottima quindi come regalo in un contesto come quello matrimoniale, ma non solo. In passato praticamente tutte le case siciliane erano decorate da pigne, come simbolo di buona fortuna e ancora oggi questo elemento è spesso presente e ormai ha ampiamente superato i confini dell’isola.

Molti, hanno in casa una o più pigne, in ceramica, o altri materiali, oggetti che risultano essere, aldilà della loro importante simbologia, sempre molto decorativi e per questo apprezzabili da un pubblico vasto e diversificato. Inoltre si possono scegliere pigne di varie dimensioni e stili, colorazioni, ecc. Quindi è facile trovare quelle che maggiormente incontrano il proprio gusto o meglio si integrano con il proprio arredamento. Le pigne possono sposarsi bene con uno stile classico, ma anche fortemente contemporaneo o minimale, dando magari proprio quel tocco di colore e tradizione che mancava.

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede, in tutta Italia, non solo in Sicilia, l’opzione di scegliere una pigna siciliana come regalo per gli invitati al proprio matrimonio, quindi come bomboniera, che oltre al manufatto potrà contenere ovviamente anche confetti, nastri ed altri eventuali elementi decorativi, l’unico limite è la propria fantasia. Può essere un’idea carina poi, accompagnare la pigna con un certificato che ne attesti la provenienza, ad esempio Caltagirone, patria delle ceramiche più apprezzate di Sicilia e non solo e che la identifichi come un manufatto artigianale unico e di qualità. Inoltre questo foglietto informativo potrebbe anche contenere qualche riferimento al significato e alla simbologia della pigna, che risulterà così senza dubbio così ancor più gradita da chi la riceve.

Come scegliere le pigne siciliane da regalare agli invitati del matrimonio

Se abbiamo deciso di regalare come bomboniere delle pigne siciliane, potremo poi sbizzarrirci e divertirci non poco per quanto riguarda la scelta delle stesse, su vari fronti, come le dimensioni, il design, le finiture, la colorazione, ecc.

Se abbiamo previsto delle bomboniere particolari, ad esempio per i testimoni o i genitori degli sposi, potremo senza dubbio optare per pigne di maggiori dimensioni o più riccamente decorate, senza comunque mai andare fuori tema.

Spesso quando si organizza un matrimonio, si scelgono alcuni colori, cercando poi di mantenerli, sia per quanto riguarda fiori e decori in chiesa, che per il tovagliato e altri elementi durante il pranzo, o la cena. Questi colori potrebbero venire ripresi anche dalle pigne, oppure potremmo optare per pigne bianche o comunque dalle tinte neutre, magari solo con un tocco di colore a decorarne la base, così che posano integrarsi meglio nelle case dei nostri inviate, diventandone parte dell’arredo e venendo esposte, magari anche per diversi per anni.

Bomboniere troppo bizzarre, di scarsa qualità o semplicemente brutte, rischiano di finire chiuse per sempre in un cassetto, le pigne siciliane, specie ovviamente se si opta per una buona produzione artigianale, solitamente hanno invece, per la loro qualità e simbologia un destino molto diverso, vengono gradite e valorizzate, prendendosi il loro spazio, diventando nel tempo un gradito ricordo. Un matrimonio memorabile passa anche dalla scelta delle giuste bomboniere, questo non andrebbe mai dimenticato o sottovalutato.