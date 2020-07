Il 23 febbraio del 2009 nacque UGF Banca, quella che sarebbe stata l’evoluzione di Unipol Banca. L’intenzione dei vertici del gruppo non era solo quello di cambiare nome all’istituto, ma quello di innovare il ruolo della banca, con un ampliamento e un miglioramento dell’offerta di servizi e consulenza. Ma oggi come stanno le cose? Vediamo quali sono le sedi delle principali filiali e come è possibile mettersi in contatto con il servizio di assistenza clienti.

La nascita e la scomparsa di UGF Banca

La nascita di UGF Banca rappresentava un passo importante nell’ambito dell’ampio progetto che avrebbe dovuto portare ad una maggiore forza ed identità all’intero Unipol Gruppo Finanziario. La banca infatti era stata creata per raggiungere una maggiore integrazione con UGF Merchant, UGF Leasing e le reti delle agenzie di assicurazione. Al momento del suo lancio, UGF Banca poteva contare 299 filiali sparse in 18 regioni; nella maggior parte dei casi le filiali erano integrate con le agenzie assicurative. La sede legale si trovava a Bologna, in Piazza della Costituzione 2.

Dopo poco più di due anni viene fatto un passo indietro: il primo luglio del 2011 UGF Banca torna ad essere Unipol Banca (cambiano anche le altre due società del gruppo, che diventano Unipol Merchant e Unipol Leasing). Nella parte finale del 2019 le cose cambiano ancora: il 25 novembre di quell’anno Unipol Banca diventa BPER Banca. Ai titolari di un conto corrente è quindi stato assegnato un nuovo numero di conto e un nuovo IBAN, anche se i bonifici e gli accrediti ed addebiti diretti venivano “dirottati” sul nuovo conto in automatico.

Il passaggio a BPER Banca: servizi e contatti assistenza clienti

I clienti di UGF Banca e Unipol Banca non hanno più potuto utilizzare il servizio di internet banking dei loro precedenti istituti di credito. Per passare al servizio offerto da BPER Banca era necessario seguie una procedura per poter ottenere delle nuove credenziali. Ovviamente sono cambiati anche i contatti per l’assistenza clienti; i vecchi clienti di UGF o Unipol Banca possono contattare BPER Banca:

telefonando al numero verde 800227788 , attivao tutti i giorni, 24 ore su 24;

, attivao tutti i giorni, 24 ore su 24; mandare un messaggio WhatsApp al numero +39 3667773911;

scrivere una email e mandarla all’indirizzo servizio.clienti@gurppobper.it ;

; sfruttare il servizio di chat online disponibile sul sito ufficiale www.bper.it.

Per trovare la filiale più vicina è possibile sfruttare la mappa interattiva presente sul sito dell’istituto. Vengono offerti servizi sia per i privati (prestiti, mutui, assicurazioni e previdenza, conti e libretti, carte, investimento e risparmio, servizi digitali) che per le imprese e i professionisti (finanziamenti, assicurazione e previdenza, conti correnti, carte, incassi e pagamenti, estero, gestione rischi, corporate finance e M&A advisory, gestione liquidità ed investimenti, servizi digitali).