Anche se sui media se ne parla decisamente di meno rispetto a qualche tempo fa, le criptovalute continuano ad essere un argomento molto interessante; come molti sapranno, le monete vortuali si possono comprare o si possono creare tramite un processo chiamato mining: per farlo è necessario avere un’attrezzatura ed una potenza adeguata, ma con Minergate basta un semplice computer. Ma è davvero così? Scopriamo come funziona, quali sono i suoi pro ed i suoi contro e come fare il download.

Cos’è e come funziona Minergate

Minergate è un sito che esiste fin dal 2014: tramite il suo software consente agli utenti di estrarre diverse criptovalute, tra cui Bitcoin, Liutecoin, Bytecoin, Monero, Ethereum, QuazarCoin, DigitalNote, AEON Coin FatnomCoin, Infinium 8 e Dashcoin. Il programma può essere scaricato sul proprio computer e tramite l’applicazione è possibile controllare e gestire i processi di mining anche quando non si può stare al computer. Attenzione, l’app non trasforma lo smartphone in un dispositivo per minare, ma permette di monitorare l’attività del computer e visionare i saldi.

Per poter estrarre criptovalute è necessaria una potenza di calcolo incredibile, che va ben al di là di quella di un normale computer: Minergate di fatto mira ad unire la sua potenza a quella dei tanti utenti iscritti. La piattaforma premia ogni utente in base alla potenza di hashing che può mettere a disposizione. Il primo passo per far parte del progetto consiste nell‘iscriversi sul sito minergate.com. Dopo aver creato l’account è possibile scaricare il software dall’area Download: una volta installato sarà possibile utilizzare il programma: l’interfaccia è molto semplice e basta selezionare la criptovaluta e cliccare su Start Mining per iniziare a minare. Il software indica anche qual è la moneta virtuale più redditizia in quel momento.

Pro e contro del software di mining

In pratica Minergate consente di fornire la propria potenza di calcolo, aggiungendola a quella dei PC degli altri utenti: l’unione fa la forza, quindi tutti questi computer insieme hanno una capacità di estrazione maggiore. I proventi ottenuti vengono poi distribuiti tra i vari partecipanti in relazione alla forza di calcolo fornita; agli iscritti che non hanno un wallet, Minergate ne fornisce uno dei suoi, anche se la cosa migliore sarebbe trasferire subito i proventi su un wallet privato. Il vantaggio consiste proprio in questo: si può minare pur non avendo un’attrezzatura stratosferica. Altro punto favorevole: tramite il sistema di affiliazione è possibile incrementare i profitti. Per contro, se non si ha un hardware dedicato, la redditività sarà decisamente ridotta.