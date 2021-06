Se si è un risparmiatore poco avvezzo a rischiare di perdere il suo capitale in investimenti ad alto rendimento atteso, i fondi comuni di investimento rappresentano la strada più adatta alla gestione del proprio patrimonio.

Cosa sono i fondi monetari

Questi fondi sono strumenti di gestione collettiva del risparmio, che permettono di investire il proprio denaro con bassi profili di rischiosità. Tra questi, vi sono i cosiddetti fondi “armonizzati”, così chiamati perché rispondono a regole e criteri che consentono un andamento armonioso e caratterizzato dal minor rischio possibile.

Tra i fondi armonizzati, prende il nome di Fondo Monetario quello in cui confluiscono strumenti del mercato monetario con durata inferiore a 12 mesi, come ad esempio BOT e pronti contro termine.

Investimenti sicuri e a chi chiedere consiglio

Il Fondo monetario rappresenta un investimento particolarmente sicuro, e ciò è dovuto a diversi vantaggi. Innanzitutto, questa modalità di gestione del patrimonio è sempre affidata a professionisti esperti, dalla collaudata esperienza e competenza.

In secondo luogo, il fondo monetario (così come tutti i fondi comuni di investimento) è costruito in modo da ridurre notevolmente i rischi di perdite importanti, grazie al metodo di diversificazione degli investimenti.

Il fondo dunque rappresenta un sistema di investimento caratterizzato da un basso profilo di rischio, al cui livello di affidabilità contribuiscono anche i controlli pubblici e privati cui esso stesso è sottoposto. Difatti, il fondo è soggetto a controlli da parte di enti pubblici quali CONSOB e Banca d’Italia, nonché da parte di società di revisione, cui possono affiancarsi ulteriori controlli, di natura privata come questi ultimi, rivenienti dall’istituzione di organismi di controllo interni alla società di gestione stessa.

Se si è alla ricerca di investimenti sicuri, dunque, questi strumenti rappresentano di certo un’ottima soluzione alle proprie esigenze. I fondi monetari rispondono infatti alla necessità di allocare i propri risparmi, ricavandone un rendimento che, seppur non molto alto, non pregiudica la possibilità di mantenere il capitale investito.

Il rischio limitato deriva da un processo di definizione e selezione dell’investimento desiderato, che si articola in tre passi fondamentali, tre consigli che possono interessare chiunque voglia fare investimenti sicuri.

Innanzitutto, è necessario analizzare le proprie esigenze e definire i propri obiettivi, e soprattutto definire la quantità di rischio compatibile con il proprio profilo di investitore.

Una volta stabilito il rischio, sarà possibile individuare la modalità di investimento adatta, sia sotto il punto di vista economico che sotto altri parametri, quali ad esempio il tempo: in quanto tempo voglio ottenere i risultati economici che mi sono prefissato?

Questa fase di analisi, permette di definire meglio gli ambiti operativi del nostro investimento.

L’ultimo ma non meno importante consiglio per la scelta dell’investimento sicuro è di diversificare gli investimenti, ossia non investire tutto il proprio capitale su un solo strumento finanziario. Questa strategia abbassa ulteriormente il livello di rischio del nostro portafoglio, perché la probabilità che tutti i nostri investimenti risultino fallimentari si riduce notevolmente rispetto alla possibilità che a fallire sia uno soltanto.

Tutto ciò detto, è ovvio che rivolgersi ad professionisti esperti, dalla grande esperienza in tema finanziario, non può che aiutare nella scelta dell’investimento sicuro. Avvalersi di un consulente professionista è la strada migliore da seguire per non mettere a rischio il capitale da investire, operazione che, come abbiamo visto, è soggetta a molte variabili.

Per investire serve competenza nel settore scelto, tempo necessario da esplorare le opportunità di volta in volta proposte dal mercato ed una elevata reattività. Un ottimo suggerimento è quindi quello di affidare i propri risparmi a consulenti o ad intermediari finanziari, la cui azione aumenta la probabilità che l’operazione sia portata a termine con successo. Avvalersi di una guida esperta nella scelta dell’investimento sicuro, rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di riduzione del rischio relativo all’investimento da effettuare, perché aiuta nelle fasi di analisi, individuazione e diversificazione, che sono step fondamentali per la scelta degli investimenti a basso rischio.