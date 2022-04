Anche se ormai non esiste più con questa denominazione, Marcopoloshop (o Marco Polo Shop) è stato per anni un punto fermo dello shopping del settore. Forse infatti non tutti sanno che questo colosso dell’elettronica è stato assorbito da un altro importante nome che tutti conosciamo bene, ma com’è andata realmente la vicenda legale? Ecco tutto quello che dovete sapere su MarcoPoloShop: qual è il nome attuale e quali prodotti trattava.

MarcoPoloShop: storia e cambio nome

MarcoPoloShop (il cui nome ufficiale era Marco Polo Expert) è stata, per più di un decennio, in Italia, una delle principali catene nella distribuzione di elettronica di consumo, tra cui quindi anche elettrodomestici e articoli per la casa. Con i suoi 1.900 collaboratori distribuiti negli 81 megastore, 120 negozi affiliati e 5 franchising, dislocati perlopiù nel centro-nord Italia, ha quindi rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per chiunque fosse interessato all’acquisto di elettronica.

Per rispondere alla domanda principale, ovvero quella relativa al cambio di nome di MarcoPoloShop, la risposta è sì: nel corso dell’ottobre del 2013 è avvenuta la fusione di Marco Polo Expert con Unieuro.

La vicenda giudiziaria

Nonostante il cambio di nome, però, MarcoPoloShop ha a suo carico una importante vicenda giudiziaria. Poco prima del passaggio a Unieuro, infatti, l’antitrust ha multato MarcoPoloShop (o meglio, S.G.M. distribuzione) per una cifra di addirittura mezzo milione di euro. Alla base del procedimento un gran numero di segnalazioni arrivate da parte dei consumatori.

Il motivo del provvedimento è infatti da rinvenire nella condotta scorretta relativa alla gestione degli ordini online. Quando i consumatori procedevano con l’ordine, il prodotto selezionato risultava disponibile in magazzino. Successivamente, però, una volta che l‘ordine veniva verificato, l’articolo si rivelava non più disponibile. Di conseguenza i clienti non solo subivano ritardi nell’evasione degli ordini e cancellazione degli stessi, ma venivano anche “beffati” nel post vendita.

MarcoPoloShop, nel post-vendita, si è mostrato particolarmente reticente nella restituzione del denaro anticipato dai clienti. In alternativa alla restituzione soleva proporre infatti dei prodotti alternativi, il tutto con estrema lentezza, confusione e poca chiarezza nelle comunicazioni da parte dello staff. Una situazione che ha portava i consumatori a essere costretti a scegliere di acquistare un prodotto non richiesto pur di riavere indietro quantomeno il valore dei soldi spesi e non restituiti.

MacoPoloShop Unieuro: quali prodotti propongono?

Come detto, l’intero blocco costituito da Marco Polo Expert è stato acquisito, nel 2013, da Unieuro. Si tratta di un’altra catena italiana, anch’essa operante nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici. In Italia è senza ombra di dubbio la più presente e la più importante, con più di cinquecento punti vendita su tutto li territorio nazionale.

A livello di volume d’affari, Unieuro detiene una quota di mercato del settore pari al 20% e a partire dall’aprile del 2017 è anche quotata in Borsa.