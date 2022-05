Il costo delle materie prime all’ingrosso, come luce e gas, sta aumentando vertiginosamente, complice anche il recente conflitto in Ucraina che ha portato anche a un incremento dei prezzi di beni alimentari come farine e pasta.

In questo nuovo scenario, quindi, nonostante il Governo stia preparando delle misure per contrastare l’aumento delle bollette, è essenziale capire come risparmiare sia per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, sia in generale per le spese che bisogna affrontare ogni giorno.

Quanto è aumentato il costo delle forniture di energia elettrica e gas

I costi dell’energia elettrica e del gas hanno incominciato a salire già lo scorso anno: infatti, nel 2021 si era registrato un incremento pari al +500% per il gas naturale e al +400% per l’energia elettrica, considerando i prezzi di vendita e quindi quelli che poi si ritrovano nelle bollette.

Infatti, gli effetti si sono visti nel primo trimestre del 2022 quando gli utenti hanno ritrovato delle bollette maggiorate dai 20,06 ai 46,03 centesimi di euro a kilowattora per l’energia elettrica e del 94% per quello del gas naturale, con un costo che è passato dai 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo.

Se si vuole risparmiare, quindi, soprattutto adesso che i prezzi stanno continuando a crescere verso l’alto, la cosa migliore è fare una comparazione delle offerte luce per la casa e scoprire qual è la tariffa migliore per le proprie esigenze.

Basta inserire qualche informazione per avere una lista aggiornata delle offerte dei vari gestori calcolate su base mensile. Tra le varie voci che si ritrovano nella bolletta, quella più importante e che va tenuta in considerazione è il costo dell’energia elettrica che va ad incidere nella misura del 30-45% sull’importo finale della bolletta della luce.

Attenzione, però, perché spesso nella bolletta della luce viene inserito anche il costo del canone RAI in rate.

Rateizzare le bollette è possibile?

Risparmiare sulle bollette della luce e del gas scegliendo la tariffa migliore è il primo passo per non andare a incidere troppo pesantemente sul bilancio famigliare, ma a volte è possibile usufruire anche della rateizzazione, una formula prevista dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e per contenere le spese delle famiglie, il Governo ha introdotto la possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas senza ulteriori interessi con la Legge di Bilancio 2022. Questa possibilità, inoltre, è stata estesa anche alle imprese.

In generale, comunque, è bene sapere che la bolletta può essere rateizzata quando c’è un ricalcolo dei consumi, detto conguaglio, che supera l’addebito medio delle bollette del 150%, quando il fornitore richiede il pagamento di consumi non registrati dal contatore a causa di un suo malfunzionamento o se non viene effettuata la lettura da parte del gestore.

Oggi, data la situazione attuale si teme un aumento dei costi della luce e del gas e, quindi, è importante riuscire a individuare le offerte migliori e capire quali sono le soluzioni di pagamento più vantaggiose per non incidere troppo sul bilancio famigliare.