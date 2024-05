Ai nostri giorni, in seguito all’aumento degli incidenti e degli infortuni sul lavoro c’è un’attenzione crescente verso l’applicazione di tutti i sistemi di protezione individuale, sia da parte delle aziende che del governo. L’abbigliamento da lavoro fa parte di questi e deve garantire protezione e professionalità in qualsiasi settore, dall’edilizia all’ospedaliero passando per la ristorazione, ci sono delle normative che si occupano di questi temi.

L’abbigliamento professionale è un insieme di indumenti e accessori progettati specificatamente per essere indossati all’interno del contesto lavorativo. Ciò è importante non solo per l’aspetto protettivo ma anche quello legato all’immagine e all’identità aziendale. Infatti, il lavoratore durante il suo turno deve essere riconoscibile ovunque esso si trovi.

Un aspetto da non sottovalutare è che, secondo la normativa, è il datore di lavoro che deve fornire ai dipendenti l’abbigliamento adatto. Soprattutto le scarpe giocano un ruolo fondamentale durante la giornata a lavoro che molto spesso prevede lunghe ore in piedi. Ecco perché è importantissimo indossare scarpe da lavoro personalizzate che si adattino perfettamente alle necessità del lavoratore.

Di seguito vediamo i vantaggi specifici di queste calzature:

Protezione

Ogni giorno, in qualsiasi lavoro che si svolge è possibile incappare in problemi e pericoli che è necessario sventrare per la salvaguardia del lavoratore. Le scarpe da lavoro svolgono questo importante compito di proteggere dai rischi che si possono incontrare come cadute di oggetti pesanti, schiacciamenti, scivolamenti, sostanze chimiche pericolose e agenti ambientali dannosi. Indossare le scarpe giuste, impermeabili, antiscivolo e con la punta di ferro può ridurre significativamente il rischio di lesioni ai piedi e alla persona in generale.

Sicurezza

Le scarpe da lavoro sono dotate di caratteristiche specifiche che non si ritrovano nelle scarpe che indossiamo giornalmente. Le suole antiscivolo, le punte rinforzate, i materiali resistenti e traspiranti migliorano la sicurezza sul posto di lavoro perché aiutano a prevenire incidenti e cadute, riducendo così il rischio di infortuni per sé stessi e per gli altri.

Comfort

Le scarpe da lavoro vengono usate per tutto il turno di lavoro, indossare scarpe scomode per ore non è il massimo perché portano svantaggi sia al fisico che alla produttività. Le scarpe da lavoro sono progettate appositamente per evitare l’affaticamento e offrono un comfort superiore durante lunghe ore di lavoro in piedi. Sono dotate di caratteristiche specifiche come l’ammortizzazione, il supporto per l’arco plantare e sono costituite da materiali traspiranti che riducono l’affaticamento e aumentano il comfort, migliorando il benessere dei lavoratori e di conseguenza l’umore.

Durata

Scarpe da lavoro che utilizzano materiali di alta qualità sono fatte per durare nel tempo e per resistere alle condizioni estreme e impegnative del lavoro. Investire in scarpe resistenti significa ridurre la necessità di sostituzioni frequenti e risparmiare denaro a lungo termine. Non è da sottovalutare che, qualora ci fossero dei tagli, dei cedimenti o semplicemente l’usura che avviene naturalmente portata dall’uso giornaliero è necessario sostituirle con un nuovo paio.

Prevenzione di problemi muscolo-scheletrici

Queste scarpe non solo hanno il compito di proteggere ma anche prevenire. Le scarpe da lavoro con supporto adeguato possono contribuire a prevenire problemi muscolo-scheletrici come fascite plantare, dolore lombare e dolore alle ginocchia. Un corretto supporto del piede e della postura può migliorare la biomeccanica e ridurre lo stress su muscoli e articolazioni.

Conformità normativa

Infine, nella maggior parte dei settori lavorativi, l’uso di scarpe da lavoro specifiche non è un caso, esiste un regolamento per garantire la conformità alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. Indossare le scarpe corrette non porta solo i vantaggi che abbiamo visto finora bensì serve anche ad evitare multe e sanzioni in caso di controlli.