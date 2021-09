Pensare al futuro ed essere previdenti contro gli impresti è senza dubbio la strategia giusta, per minimizzare le conseguenze degli eventi inattesi che possono compromettere la stabilità economica della propria famiglia. Uno strumento utile per proteggere i propri cari è l’assicurazione vita caso morte, una copertura conosciuta come polizza TCM, ovvero una polizza vita Temporanea Caso Morte.

Questa polizza di rischio prevede il pagamento di una capitale in caso di decesso dell’assicurato, affinché i beneficiari dell’assicurazione possano ricevere un sostegno economico in base al tipo di evento e al capitale assicurato. In questo modo si possono tutelare le persone alle quali si tiene di più, affrontando periodi specifici della vita in maniera più tranquilla e serena.

Cos’è l’assicurazione vita caso morte e come funziona

L’assicurazione vita caso morte è una copertura di rischio temporanea, ovvero caratterizzata da una durata prestabilita. L’assicurazione permette ai beneficiari di usufruire di un capitale erogato in caso di decesso prematuro, qualora la morte dell’assicurato avvenga prima della scadenza della polizza.

La durata dell’assicurazione può arrivare in genere fino a 30 anni, a seconda dell’età anagrafica dell’assicurato, con un premio assicurativo calcolato in base a diversi fattori come l’età, lo stato di salute, il capitale assicurato e la presenza di patologie o condizioni particolari come il fumo. In caso di decesso dell’assicurato, l’importo di indennizzo previsto dalla polizza viene fornito al beneficiario, il quale può essere un familiare, un parente o una terza persona.

Il pagamento del premio della polizza vita caso morte può avvenire con differenti tipi di periodicità, secondo quanto previsto dalla compagnia assicurativa, scegliendo di norma tra un versamento annuale o ricorrente o unico. Ovviamente, i vari parametri dell’assicurazione possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze, mettendo a punto una polizza su misura adatta alle proprie necessità, ad esempio chiedendo un capitale assicurato più alto o delle garanzie integrative.

Tra le coperture accessorie che possono essere aggiunte all’assicurazione vita caso morte c’è ad esempio la polizza contro malattia grave e invalidità, con la quale l’assicurato può ricevere l’erogazione di una certa somma quando ancora è in vita qualora dovesse ritrovarsi in queste condizioni. Inoltre, si possono inserire coperture contro i decessi in seguito a un infortunio, con indennizzo superiore del doppio o del triplo rispetto al normale, oppure ulteriori garanzie assistenziali e sanitarie a completamento della polizza.

Perché e quando conviene la polizza vita caso morte

L’assicurazione vita caso morte temporanea è una polizza che conviene in diversi contesti, soprattutto quando si vogliono proteggere i propri cari e garantire un futuro sereno economicamente in caso di decesso.

Questo strumento è particolarmente indicato quando si stanno sostenendo delle spese rilevanti, specialmente se il proprio reddito rappresenta l’entrata principale per la famiglia, affinché un evento imprevisto non penalizzi eccessivamente i propri familiari in termini finanziari.

La polizza vita può essere sottoscritta anche da un datore il lavoro, in questo caso optando per un’assicurazione di tipo collettivo, con lo scopo di tutelare i dipendenti dell’azienda in caso di morte prematura, invalidità o malattia grave.

Ciò consente di fornire ai familiari un aiuto economico spesso essenziale, evitando situazioni di disagio finanziario che possono rendere il momento infausto ancora più difficile da affrontare, soprattutto in presenza di persone vulnerabili nel nucleo familiare.

La polizza vita caso morte è senz’altro consigliata quando in famiglia ci sono dei bambini piccoli, degli anziani non autosufficienti, oppure se il coniuge dipende economicamente dal proprio reddito.

Naturalmente, anche in una situazione di maggiore serenità finanziaria è possibile pensare a un’assicurazione TCM, per garantire un tenore di vita adeguato ai propri standard in caso di decesso, definendo un capitale assicurato adatto alle proprie esigenze.