La Banca del Cilento, oggi Banca 2021, può vantare una storia decennale sul territorio del Mezzogiorno. Si tratta infatti di un punto di riferimento solido e valido non solo per le imprese del territorio, ma anche per privati, pensionati, famiglie e giovani. Nelle prossime righe ripercorreremo la sua storia e scopriremo, in breve, quali sono i servizi che offre e come mettersi in contatto con la Banca del Cilento per saperne di più.

Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania: la storia

La Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania (o Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania) è un istituto di credito cooperativo presente in ben tre regioni e quattro province del Sud Italia. È il frutto dell’aggregazione, avvenuta nel gennaio del 2021, di due istituti bancari: la Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania e la BCC di Buonabitacolo.

A seguito dell’aggregazione si è optato per cambiare nome all’istituto bancario, oggi conosciuto semplicemente come Banca 2021. Si tratta di un nome breve, efficace e altamente comunicativo, rispecchiando il carattere e la dedicazione verso il futuro dei suoi clienti, mantenendo però un fortissimo legame con la storia decennale delle banche che la formano. La BCC di Buonabitacolo è infatti nata nel 1980, mentre la Cassa Rurale ed Artigiana di Vallo della Lucania nel 1988. Quest’ultima ha aperto la sua prima sede sociale nell’agosto del 1990 e, nove anni dopo, si è fusa con la Cassa Rurale di Omignano.

Questa fusione ha dato luogo alla nascita della Banca del Cilento Credito Cooperativo Centrale. Questo nuovo istituto bancario ha, da sempre, prestato particolare attenzione allo sviluppo nel settore dell’artigianato, agro-alimentare e dei servizi legati al terziario e al turismo.

Nel 2011 avviene una ulteriore fusione, tra la Banca del Cilento Credito Cooperativo Centrale e la BCC Lucania Sud, che ha dato quale frutto la Banca del Cilento e Lucania Sud. Alla base di questo istituto è stato posto un modello di sviluppo interregionale saldamente basato sul credito cooperativo. Segue un’ulteriore fusione, nel 2016, con la Banca di Credito Cooperativo di Sassano, creando la Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. Nel 2018 si decide per l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Si tratta del gruppo bancario cooperativo più grande d’Italia in cui sono riunite più di 100 banche di credito cooperativo, unite da una visione innovativa e moderna di fare banca che coniuga servizi di alta qualità a stretti legami con il territorio.

Infine, nel dicembre 2020, la Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania e la BCC di Buonabitacolo procedono alla fusione, dando vita all’attuale Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania.

Servizi e contratti offerti dalla banca

La Banca del Cilento, oggi Banca 2021, come detto offre una serie di servizi mirati allo sviluppo del territorio e a una stretta interconnessione con esso. Tra questi, possiamo trovare:

Assicurazioni

Carte (dieci tipi diversi per tutte le esigenze tra carta di credito, carta prepagata, carta di debito)

Conti for We, dedicati specificamente a giovani, famiglie e pensionati

Finanziamenti

Investimenti (in depositi a risparmio liberi, depositi a risparmio liberi per non residenti, depositi a risparmio vincolati e quote sociali)

Servizio POS

Relax Banking, con servizi dedicati a imprese, giovani, famiglie e pensionati

Come contattare la Banca del Cilento

Per mettersi in contatto con la Banca del Cilento (Banca 2021) esistono tre canali. Il primo consiste nel visitare il sito ufficiale e cliccare sulla voce in alto a destra “Contatti”. Si aprirà un menù a tendina dal quale potrete scegliere, alla voce “Assistenza”, di contattare la banca tramite la compilazione di un form generico.

In alternativa, potete richiedere un appuntamento, cliccando sulla voce “Richiedi appuntamento” del menù a tendina. Si aprirà anche una mappa interattiva tramite la quale potrete vedere qual è la sede più vicina a voi.

Infine, nel caso in cui foste già clienti della Banca del Cilento e voleste bloccare la vostra carta (di debito, di credito o prepagata), potete cliccare sulla voce “Carte”. In questa pagina troverete tutte le informazioni e i numeri utili per procedere al blocco della vostra carta.