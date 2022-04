Negli ultimi due anni le misure adottate dal Governo affinché i disagi dovuti all’epidemia da Coronavirus fossero ridotti al minimo, sono state diverse. Tra queste, molte hanno avuto il fine di agevolare i cittadini, o quantomeno minimizzare i disagi, nell’ambito di questioni di ordine giornaliero. Ne è un esempio la proroga rinnovo patente, già operata a inizio pandemia e recentemente ribadita. Ecco tutti i dettagli sulle nuove scadenze.

Proroga rinnovo patente: a chi si applica?

Le disposizioni di cui alla proroga rinnovo patente sono contenute all’interno della circolare emessa dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili lo scorso 27 dicembre (Circolare 27 dicembre 2021 prot. 39841). Nella circolare si fa infatti riferimento alla proroga della validità delle patenti fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria. La proroga rinnovo patente è stata quindi prevista per le patenti di guida in Italia rilasciate da autorità italiane.

Nello specifico, sono coinvolte le seguenti casistiche:

patenti di guida con scadenza compresa tra il 30 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022;

fogli rosa, inclusi quelli rilasciati ai guidatori sottoposti a revisione della patente;

permessi provvisori rilasciati ai guidatori che dovevano sottoporsi al rinnovo della patente con visita in Commissione medica locale (come per esempio i disabili);

Carte di qualificazione del conducente (Cfq) per autisti di mezzi pesanti;

Certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose (Cfp);

patenti CE per mezzi pesanti con rimorchio che durante lo stato di emergenza arrivano a 65 anni;

patenti DE per autobus con rimorchio che ) che durante lo stato di emergenza compiono 60 anni.

Tale proroga rinnovo patente si intende fino al 29 giugno 2022. Fino a questa data, di conseguenza, le tipologie di patenti di guida sopra menzionate devono considerarsi ancora valide.

Esami per la patente e patenti scadute

Le novità riguardano non solo chi è già in possesso della patente di guida, ma anche chi sta sostenendo gli esami per ottenerla. Infatti, le proroghe rinnovo patente riguardano anche chi aveva presentato la domanda di conseguimento della patente di guida.

Per le domande inoltrate nel 2020, l’esame teorico poteva essere sostenuto entro il 31 dicembre 2021. Chi invece aveva presentato la domanda dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 ha la facoltà di sostenere l’esame teorico entro un anno (anziché sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.

Chi era già in possesso del cosiddetto foglio rosa con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ne vede la validità prorogata fino al 29 giugno 2022.

Discorso diverso per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare. Per circolare in Italia, le patenti con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono ora valide fino al 29 giugno 2022. Al contrario, per circolare negli altri Paesi membri dell’UE, le scadenze sono le seguenti:

se la scadenza cade tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, questa è prorogata a 13 mesi dopo la scadenza normale;

1 giugno 2020 – 31 agosto 2020: fino al 1 luglio 2021;

1 settembre 2020 – 30 giugno 2021: fino a 10 mesi dopo la scadenza normale

Eccezioni alla proroga rinnovo patente

Tuttavia, sussistono delle eccezioni per la proroga rinnovo patente per Covid. Infatti, non valgono tali disposizioni per la circolazione negli Stati dell’Unione Europea e sul territorio See (Spazio economico europeo). In questi casi si applicano quindi i regolamenti Ue 2020/698 e 2021/267.

Tali regolamenti facevano infatti riferimento alla scadenza delle patenti nel periodo compreso tra aprile e giugno 2021, che restavano quindi valide fino al decimo mese successivo alla naturale scadenza. In ogni caso, i Paesi hanno la facoltà di stabilire disposizioni specifiche in merito, quindi è importante informarsi in tal senso per avere la certezza.

Proroga revisione auto 2022

Anche per quanto riguarda la revisione auto sono state introdotte delle novità che includono delle proroghe. Infatti, le più recenti disposizioni hanno stabilito che le seguenti scadenze:

31 gennaio 2022 per le revisioni che scadevano a marzo 2021

28 febbraio 2022 per le revisioni che scadevano ad aprile 2021

31 marzo 2022 per le revisioni che scadevano a maggio 2021

30 aprile per le revisioni che scadevano a giugno 2021

Le revisioni che invece scadevano a partire dal luglio del 2021 non sono interessate dalla proroga.