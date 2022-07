No, non si tratta di fantascienza: i robot domestici sono finalmente realtà, e presto diventeranno assoluti protagonisti delle nostre case. Meglio scacciare i classici pensieri distopici in stile Terminator, e accettare la realtà dei fatti (o almeno quella attuale): le tecnologie oramai viaggiano e si evolvono alla velocità della luce, con l’unico obiettivo di facilitarci ogni singolo compito della quotidianità, soprattutto fra le quattro mura domestiche. Un esempio palese di questa verità è Astro, il robot prodotto da Amazon che riesce a far compagnia e a sorvegliare la casa quando si è fuori.

Cos’è Astro e come funziona questo robot?

Astro è un piccolo robot a quattro ruote progettato per essere utilizzato (almeno inizialmente) in contesti educativi. Viene gestito in toto da un semplice linguaggio di programmazione, che può essere utilizzato per creare dei software che fanno muovere il robottino e compiere determinate attività. Astro è dotato di una serie di sensori, tra cui quelli a infrarossi, in grado di rilevare gli oggetti davanti a lui, insieme ad altre tipologie di sensori che si trovano anche in altri dispositivi smart, come i robot aspirapolvere. Inoltre, dispone anche di un microfono che può essere utilizzato per rilevare i suoni, come nel caso degli allarmi lanciati dai rilevatori di fumo.

Se utilizzati in combinazione con gli altri sensori, i programmi di Astro permettono al robot di reagire in base al contesto ambientale, ad esempio muovendosi in una determinata direzione o allertando il proprietario di casa. Le possibilità sono limitate solo dall’immaginazione del programmatore e dallo sviluppo degli algoritmi di Astro, e sono potenzialmente infinite. Infine, può agire come un vero e proprio vigilante, il cui compito è gironzolare per casa tenendola d’occhio quando non ci siamo.

L’importanza della domotica per una casa sempre connessa

La domotica è la tecnologia che consente di controllare a distanza i dispositivi e i sistemi della casa, automatizzandone alcuni aspetti. Dalle luci al termostato, dai sistemi di sicurezza agli elettrodomestici, le possibilità sono numerose. Automatizzando la casa si può risparmiare energia, rimanere connessi e semplificarsi così la vita di tutti i giorni. Naturalmente, per creare una casa domotica, è necessario partire in primis dalla connessione al web. Per sfruttare al massimo del loro potenziale i dispositivi domotici, è necessario verificare la qualità e la stabilità della rete Internet in casa. Si potrebbe ricorrere, in questo senso, a delle soluzioni pensate per Internet veloce tra quelle proposte dagli operatori di settore, ma che siano anche convenienti dal punto di vista economico.

Ritornando alle potenzialità della domotica, queste tecnologie consentono di gestire il riscaldamento in ogni ambiente della casa, grazie ai già citati termostati smart. Inoltre, migliorano di parecchio il livello di sicurezza fra le quattro mura domestiche.