L’E-trade è una società statunitense che offre una piattaforma di trading online. Per saperne di più su di essa e sui suoi servizi, è possibile continuare a leggere questa pagina.

Di cosa si occupa

Questa società è stata fondata nel 1982 a Palo Alto (California), da William Porter e Bernard Newcomb fondano, ed alcuni anni dopi (nel 1991) Porter fondò una nuova società, la E-TRADE Securities Inc, con centinaia di migliaia di dollari di capitale iniziale, fornito da PicoTrade. Il 12 settembre del 2016, l’E-Trade acquisì l’OptionsHouse per 725 milioni di dollari e l’anno dopo rilevò la RIA, una società di depositi della Trust Company of America e nel 2019 fece lo stesso con la Gradifi, una società di prestiti agli studenti. Attualmente il suo fatturato è di 2,873 miliardi di dollari (secondo i dati del 2018).

Quotata al Nasdaq, la sua piattaforma di trading elettronica permette di negoziare online attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, contratti a termine, fondi negoziati in Borsa e fondi comuni di investimenti ed opzioni. Fornisce anche servizi per i piani di proprietà azionaria dei dipendenti, prestiti al margine l’amministrazione delle indennità per i prestiti agli studenti, servizi di consulenza e di gestione della liquidità.

Cosa c’è da sapere sulla sua piattaforma

L’E-trade è uno dei broker online più longevi, attualmente esistente, e si rivolge contemporaneamente a trader attivi con più piattaforme di trading e ad investitori a lungo termine con migliaia di fondi comuni e ETF, da poter scambiare gratuitamente.

E’ anche una delle piattaforme con commissione costose. Quelle standard sono superiori rispetto ai broker poco costoso, ed ammonta a 6,95 dollari contro i 4,95 dollari per lo scambio, ma con sconti frequenti, scambi gratuiti e altri vantaggi per alcuni investitori. I clienti che effettuano un minimo di trenta operazioni ogni tre mesi possono beneficiare di una commissione inferiore. Questa piattaforma fornisce ai suoi dipendenti anche strumenti e opportunità di apprendimento, organizzando corsi di formazione mensili e su richiesta informazioni su argomenti ed iniziative a livello di settore aziendale.

Essa offre anche ha un servizio di chat online e telefonico sempre attivo. Tra i contatti telefonici, i numeri permettono di comunicare non solo con il servizio clienti, ma anche per ricevere informazioni sul piano azionario, e due indirizzi e-mail.