La nostra pelle è sempre condizionata dal modo in cui viviamo, da quello che viviamo durante la giornata e quello che mangiamo. Avere delle buone abitudini quotidiane ci permette di restare giovani più a lungo. Una corretta alimentazione, un pò di sano sport e una skincare antiage sono il modo migliore per sentirsi sempre bene nel nostro corpo.

Una vita sana per una pelle più bella

Prima ancora della skincare, sono le nostre abitudini di tutti i giorni a determinare quanto bella possa sembrare la nostra pelle, anche dopo una certa età. Ci sono tanti piccoli accorgimenti che possiamo mettere in pratica per prenderci cura del nostro organismo. Vuoi sapere quali sono i più immediati ed efficaci?

Uno dei primi elementi delle nostre abitudini quotidiane che è bene curare è sicuramente l’alimentazione. Una dieta sana ed equilibrata non solo favorisce le migliori condizioni di salute interne al corpo, ma ci fa apparire più leggeri e ci rende più attivi. Il nostro corpo, non essendo impegnato a bruciare grassi o smaltire sostanze nocive – come le molecole dell’alcol – può dedicare tutte le sue energie all’esterno. Inoltre una corretta alimentazione, ricca di fibre vegetali, proteine e grassi insaturi, aiuta la nostra pelle ad apparire visibilmente più elastica, riposata e rilassata.

Una seconda buona abitudine antiage è quella di non stressare troppo il nostro corpo: è fondamentale imparare a cogliere i segnali che il nostro organismo ci manda, se vogliamo prendercene cura. I medici, per esempio, consigliano di riposare almeno otto ore ogni giorno. Dormire bene e a sufficienza può essere un primo step per una skincare antiage: infatti, la notte è la fase in cui il processo di rinnovamento cellulare è più attivo.

Ultima, importante raccomandazione per avere una pelle più luminosa e una vita più serena è fare sport. L’attività fisica non solo ci rende più reattivi, elastici e forti, ma libera nel nostro organismo molte endorfine. Questa particolare molecola ci regala energia, spensieratezza e positività, ci aiuta a dormire meglio e ci fa sentire più positivi e fiduciosi nei confronti delle sfide di tutti i giorni. Stiamo parlando, in poche parole, della molecola della felicità.

La skincare routine antiage

Una perfetta skincare routine antiage, deve tener conto di una serie di caratteristiche che si presentano sempre con la pelle matura. Questa tipologia di cute si presenta solitamente con macchie, rossori e secchezza, uniti a rughe più o meno marcate, occhiaie e borse.

L’invecchiamento cutaneo è un fattore naturale, un cambiamento fisiologico che la nostra pelle subisce con il passare degli anni. Il viso, a causa della mancanza di idratazione e collagene, appare spento, ingrigito, poco uniforme e tonico, come svuotato. Queste caratteristiche si possono combattere con uno stile di vita sano e una skincare antirughe personalizzata. Ecco i passaggi fondamentali:

Detersione . Detergere il viso con un prodotto leggero e delicato ci aiuta a eliminare le impurità che si sono depositate sulla cute durante la giornata. I migliori detergenti hanno anche un effetto illuminante e si presentano come una mousse spumosa e profumata

. Detergere il viso con un prodotto leggero e delicato ci aiuta a eliminare le impurità che si sono depositate sulla cute durante la giornata. I migliori detergenti hanno anche un effetto illuminante e si presentano come una mousse spumosa e profumata Il siero viso . Il secondo step fondamentale è il siero, un prodotto a rapido assorbimento che garantisce un boost di idratazione immediato, senza ungere e senza lasciare residui. Applicato prima di andare a dormire, andrà a supportare la rigenerazione cellulare, garantendo uniformità, elasticità e compattezza. Scegliendo un siero arricchito con acido ialuronico

. Il secondo step fondamentale è il siero, un prodotto a rapido assorbimento che garantisce un boost di idratazione immediato, senza ungere e senza lasciare residui. Applicato prima di andare a dormire, andrà a supportare la rigenerazione cellulare, garantendo uniformità, elasticità e compattezza. Scegliendo un siero arricchito con acido ialuronico Il siero contorno occhi e ciglia . Chi non desidera avere uno sguardo più luminoso e delle ciglia lunghe e folte? Un siero specifico per l’aera del contorno occhi ridurrà visibilmente piccole rughe e borse tipiche di uno sguardo stanco. I migliori sieri di questa categoria? Sicuramente quelli arricchiti con caffeina e arginina , un potente amminoacido che restituirà una luce nuova ai vostri occhi.

. Chi non desidera avere uno sguardo più luminoso e delle ciglia lunghe e folte? Un siero specifico per l’aera del contorno occhi ridurrà visibilmente piccole rughe e borse tipiche di uno sguardo stanco. I migliori sieri di questa categoria? Sicuramente quelli arricchiti con , un potente amminoacido che restituirà una luce nuova ai vostri occhi. La crema. Per terminare, l’ultimo passaggio è massaggiare una crema antietà effetto lifting sul viso per restituire volume e compattezza alla cute.

Quale sarà la tua personale ricetta antietà? Non ti resta che scoprirlo.